韓國瑜回台後 中國國台辦持續拉抬網路聲量

2019-03-30 12:19

〔記者鍾麗華／綜合報導〕高雄市韓國瑜訪中回台後，中國仍持續拉抬韓國瑜網路聲量。中國國台辦昨又在網路宣傳韓國瑜此行成效，國台辦旗下的「中國台灣網」以大數據分析「韓流」，指韓國瑜的傳播聲量，在26日從深圳轉廈門到達高峰，還把韓國瑜誇讚深圳，「你們既有錢，又心地善良」；感慨廈門變化大、台胞到廈門像「回家」；神曲「來吧！老韓」引網嗨等，列為排行前10新聞。

中國國台辦在27日的例行記者會，一開始就為韓國瑜訪中成果做了完整的宣傳與說明，並細數經貿採購、文教交流、旅遊、建立機制等四成果。國台辦發言人安峰山稱，這些成果是「兩岸一家親」的具體體現，「充分說明在堅持『九二共識』的基礎上，兩岸城市交流的合作前景廣闊」。他並表示，「歡迎並支援更多的兩岸城市在『九二共識』的基礎上加強交流合作。」

韓國瑜回台後，中國國台辦仍拉抬韓國瑜網路聲量，昨還製作「融觀『瑜』大數據—香港、澳門、深圳、廈門四地匯總」，並稱支持「九二共識」的高雄市長韓國瑜參訪4城，7天簽下52.21億元（新台幣）訂單，其中以香港站簽約金額為最，佔總訂單金額的51.15％。

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