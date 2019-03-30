韓國瑜要求隨扈「抱大腿」高舉 蘇貞昌批：當帝王的心態

2019-03-30 11:50

〔記者林曉雲／台北報導〕高雄市長韓國瑜結束訪中行程，返抵高雄小港機場，竟要求隨扈把他抬起來向韓粉揮手。行政院長蘇貞昌今天受訪時重批韓國瑜是當帝王的心態，是濫用警力，非常對不起警察，非常不可取。

蘇貞昌今天赴台灣師範大學參加泛．知識節活動之前接受媒體訪問，蘇貞昌表示，他當首長從來沒有做過這種事，覺得這是濫用我們的警力，非常對不起警察，是非常不好的示範，是當帝王的心態，非常不可取，希望所有警察同仁就算被首長這樣要求，也不要做。

高雄市長韓國瑜日前結束訪中行程，返抵高雄小港機場時，被2名男子抱大腿將韓國瑜高高抬起，讓韓國瑜可以向在場的韓粉揮手，桃園議員王浩宇砲轟韓國瑜像皇帝一樣高高在上。

高雄市警局事後證實，抱韓國瑜大腿的2名男子，分別是高雄市警局洪姓警務員及郭姓警員，兩人是韓的貼身隨扈；韓國瑜則回應，當有因為有很多人在旁邊看不見，他覺得不禮貌，就請隨扈稍微抬他一下。

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