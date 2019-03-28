「學姊」稱統獨假議題挨批 陳思宇發文相挺

2019-03-28 21:24

〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府副發言人「學姊」黃瀞瑩日前在政論節目說「統獨是假議題」，遭各方人士抨擊。對此，學姊前同事、前台北市觀傳局長陳思宇發文力挺她，並砲口對準藍綠兩黨開嗆。

學姊在節目上說：「我實在是不知道統一跟獨立每兩年都在台灣會出現一次，到底在吵什麼？因為統獨就是一個假議題，我不會因為今天投票而決定了我接下來馬上，台灣會獨立，還是馬上台灣會被統一。」但言論一出遭到各界批評。

「狼來了，喊久了，被看穿的是狼還是喊狼來的人？」學姊前同事陳思宇則在臉書表示，「統獨是被消費的議題」，長久以來不斷地被藍綠提款，真問題是大家如何停止內耗，增加內部凝聚而不是對立。回到實際國家存在的意義是要幫人民解決問題，了解到人民的需要，是誰窄化了國家的層次跟功能？

陳思宇也提到「前老闆」台北市長柯文哲的政績，認為「如果我們選擇把國家的功能窄化到只有統獨的議題，那矮化我們的不是別人，而是我們自己。」

網友也在文章下方留言，「但中國要吃掉台灣可不是喊狼來了，是已經來了」、「進步價值光榮城市才是假議題」、「所以你支持一國兩制？」、「沒中心思想的人，最危險」。

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