學姊「假議題」發酵 網友直接打臉

2019-03-27 19:24

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台北市府「學姊」黃瀞瑩，昨日上電視節目的發言，引發網友們論戰；資訊科技界的網友「D'whisky Insularis」今（27）日發臉文說，把議題超級簡化後，變成只剩下一句口號「統獨是假議題」，然後再加上符合許多人對「政治」的想像：「你們藍綠都一樣爛」，就會變成市場上超受歡迎的「產品」了！

D'whisky Insularis指出，統獨是不是假議題，把他拉長10年來看，不要去想明天台灣會不會被統會被獨，而是台灣目前作為一個獨立存在的政體，在不同政治方向下（統和獨）發展，往前走個10年，你會看到的結果依然是一樣的嗎？10年後你還剩下什麼選擇？

D'whisky Insularis表示，這世界上唯一不變的就是什麼都在改變，沒有維持現狀這種東西，昨天和今天也絕對不會一樣，你今天做出的決定更會影響你明天的生活。

「所以統獨是不是假議題？」D'whisky Insularis暗諷說，「不用智商157，你也可以有更聰明一點的答案」，會覺得是假議題，那是因為你只能（會）看到對立的立場，無法看到統獨背後各自代表的價值和選擇。

D'whisky Insularis「打臉」學姐，你也真的可以直接跟我們說，你其實真的完全不介意台灣要獨還是統，但是你不介意不表示這就會是個假議題！

對於網友們的批評，黃瀞瑩也在臉書貼文回應表示，提到的是民生經濟，是現在人民最關心的議題，也就是昨天講到所謂的「買車、買房」，或許這些對某些政治人物來說都不重要。但每到選舉，政黨就拿統獨議題來威脅人民、恐嚇人民、無限上綱，「選了誰，中華民國就完了」、「選了誰，台灣就滅亡了」，結果有嗎？所以我說統獨假議題，但卻是真正發生的問題，它讓台灣增加許多不必要的內耗。而政治應當落實在人民生活的每一天，不是24小時透過統獨意識形態的恐嚇，來騙取選票。

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