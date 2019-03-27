「學姊」稱統獨假議題？苗博雅：只會年輕人拒絕思考國家前途

2019-03-27 21:46

〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府副發言人黃瀞瑩，昨在政論節目上喊出「統獨是假議題」，遭到各方人士撻伐。台北市議員苗博雅也在臉書上指出，說統獨是假議題的效果，只是讓年輕人懶得思考台灣前途。

黃瀞瑩昨在政論節目上說，我實在不知道統一跟獨立，每兩年都在台灣會出現一次，到底在吵什麼，我不會因為今天投票而決定我接下來馬上台灣會獨立、還是馬上台灣會統一。

苗博雅對此嚴正表示，如果一定要「今天選擇、明天實現」才算真議題，那連白色力量也是假議題。因為不會因為我投票選誰當市長，就決定接下來馬上是光榮城市，或是馬上變成退步價值。苗博雅質疑進步價值、光榮城市是假議題，民生議題才重要。這樣的邏輯正確嗎？

苗博雅舉出多個例子表示，今天飲酒過量，不會馬上就暴斃；今天熬夜，不會明天就得肝癌；今天抽菸，不會明天就得肺癌；今天拉K，不會馬上就包尿布。苗博雅也從港澳經驗提到，香港被中共併吞後，港人買不到奶粉、孕婦沒有病床、房價大漲等，嚴重影響生活品質來看，誰說主權與民生無關？

苗博雅直言，長期而言，到底要走向獨立，或是走向被中共併吞，是個台灣人不能不面對的真議題。也別把台灣人民看成一次只能思考一個台灣議題的笨蛋。苗博雅強調，黃瀞瑩這番「統獨是假議題說」，得到的效果只是讓台灣人懶得思考前途。若年輕人拒絕思考國家前途，這個國家，勢必將走向黑暗。

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