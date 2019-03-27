「學姊」指統獨是假議題？律師：言論自由是前人流血換來的

2019-03-27 19:40

〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府副發言人「學姊」黃瀞瑩，昨在政論節目上說，「統獨就是一個假議題」引來網友熱議，在臉書上有63萬多人追蹤的律師呂秋遠則表示，你每一次的選擇，不會讓自己「立刻」活不下去，但是每一次選擇的總和，卻可以造就未來的統一或獨立。

黃瀞瑩今天在臉書補充，「選了誰，中華民國就完了」、「選了誰，台灣就滅亡了」，結果有嗎？所以我說統獨假議題，但卻是真正發生的問題，它讓台灣增加許多不必要的內耗。

黃瀞瑩的發言除了引來網友說，「妳也忘記一件事，中共的角色可不會讓統獨只是假議題。」、「如果只想關心生活的小事，那就選里長就好，這些更大的議題，該用更大的眼界來面對才是」。

呂秋遠對黃瀞瑩的言論表示荒謬，他舉例表示，每天高油炸、高糖分、重鹹的飲食，不會馬上讓你罹患高血壓、心臟病與癌症，但是這些選擇，造就了你這個人，與這個病。呂秋遠說，你選了國民黨，就是往統一靠近一步，選了民進黨，就是往獨立的維持現狀靠近了一步。統一或獨立，不只是政治，而是一種生活與態度。選擇統一，就是往緊縮自由、失去國格的方向走。選擇獨立，就是往擴大權利、保有自我的前景去。你投票選擇你的生活方式，每次的投票都是。

呂秋遠強調，統一後的生活，你會喪失台獨紅利，再也沒有特別優惠。往後會有中聯辦（中央駐台北聯合辦公室）擔任太上首長，解放軍會少量進駐、官員會逐步汰換為各地外省官員、言論自由會立法管制，最重要的是，你已經沒有價值，以後講統一，理所當然沒有獎勵，講獨立，離經叛道鋃鐺入獄。

呂秋遠提到，如果黃瀞瑩代表某些年輕人，難道以為用臉書、講維尼、選總統是天賦人權嗎？是以前的人幫你抗議、遊行、投票、流血，你才有的啦！

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