學姊稱統獨是假議題...李忠憲引法律術語：故意失明！

2019-03-28 11:59

〔即時新聞／綜合報導〕台北市府副發言人「學姐」黃瀞瑩稱「統獨是一個假議題」，引發各界批評聲浪。成大教授李忠憲針對此事發表看法，他以法律上的用詞「故意失明」（Willful Blindness）形容「學姐」這樣的年輕人，如果故意失明的人愈多，整個社會就愈來愈多人故意失明。

黃瀞瑩表示，人民關心的是民生，但每逢選舉政黨就拿統獨議題來威脅人民，讓台灣增加許多不必要的內耗，此話一出立刻引起各界議論，李忠憲也在臉書發表看法，他認為黃的發言不只是「蠢」或「壞」的問題，只能用心理學或法律上的「故意失明」形容。

李忠憲解釋，故意失明是法律中術語，讓自己不知道會使他或她承擔責任的事實，但法律無法原諒故意失明的人，「不了解法律而犯下違法的行為，依然要接受法律的制裁，沒有不知者無罪的空間，不管是不是故意不知。」他提到，大規模「故意失明」造成的獨裁危機，早就在歴史上形成重大災難，小規模的宗教迷信、火山孝子、一直到瘋狂的愛情迷戀，都是故意失明的行為造成的結果。

李強調，「我們是誰，我們成為誰，在某種程度上取決於我們所愛的人。」如果故意失明的人愈多，整個社會就愈來愈多人故意失明，這不是壞或蠢這麼簡單的問題，「我們的失明源於每天做出小規模的決定，這使我們更加貼近自己肯定的思想和價值觀。對於這個過程最令人恐懼的是，隨著我們的自我越來越少，我們反而感到更加舒適和更加確定。我們認為自己看到更多，即使景觀萎縮甚至早就失明。」

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