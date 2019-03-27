假議題？他分析「投錯票是悲劇的遠因」 網：精闢又驚悚

2019-03-27 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕北市府副發言人、學姐黃瀞瑩上節目一句「統獨是假議題」引起爭議。一位網友Mock Mayson在臉書上針對其發言，以「胡小姐之死」為題，精闢分析「投票行為是悲劇發生的遠因」，網友大讚「驚悚又精闢」。

網友首先批判韓粉「文旦妹」林湘秝所說「二二八對我們來說太遙遠了」及北市府副發言人「學姐」黃瀞瑩所言「統獨就是一個假議題」，是一般台灣人看待歷史與政治命題的輕忽態度，也低估了歷史與政治對現實生活的深遠影響。

他舉了一名高學歷美女胡小姐為例，胡小姐以身為中華民國人為榮，票票投給國民黨、馬英九，並於2014年強烈斥責太陽花學運反服貿的學生都是「小紅衛兵」，支持時任局長的方仰寧下令痛揍抗議者，甚至認為台灣「太民主了」。

然而這位小姐不幸於2014年7月9日，於自駕車中遭一台滿載中國觀光客、但是煞車失靈的遊覽車給撞死，車體遭壓扁慘不忍睹。

但這和政治、投票有什麼關係？網友列出7點關聯，包括：

1、票投國民黨（馬英九）

2、國民黨政府缺乏配套便大量開放中客來台

3、劣質中資一條龍旅遊業承攬業務

4、推出低價趕買行程

5、因成本削減而導致司機過勞、車體缺乏安檢及保養

6、遊覽車煞車失靈

7、導致車禍死亡

網友說明，一般人很難會去看到第3點之前的「遠因」，以為它們是無害且毫不相關的。這也是只看「近因」的林湘秝和黃瀞瑩以及時下多數年輕人無法參透的原因。

他補充道，這也是為什麼保險公司能夠賺錢的原因，因為保險精算師會把所有的「遠因」調查清楚（例如「家族病史」），並且在理賠時只採取「近因原則」。

該網友質疑，難道會有人說「家族病史干我屁事，對我來說太遙遠了，也激不起我心中的任何共鳴」或是「家族病史都是假議題，我現在只關心我的鼻子通不通、呼吸順不順暢」之類的言論嗎？而這些「遠因」，其實另外的名字就叫做「歷史」、「政治」。

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