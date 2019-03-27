「學姊」稱統獨是假議題？林飛帆一句話反問 網讚：中肯

2019-03-27 17:28

〔即時新聞／綜合報導〕台北市府副發言人「學姊」黃瀞瑩，昨日在政論節目上發言表示「統獨就是一個假議題」，節目播出後引起網友熱議；對此，太陽花學運領袖林飛帆表示根本不用對此起爭執，他只想問「台灣作為一個獨立的民主國家是否正在面對中國的併吞（統一）威脅？」

黃瀞瑩昨日在節目上表示「統獨就是一個假議題」，她指出「一國兩制、九二共識、統一、獨立這些名詞，每兩年的選舉就要被拿出來吵一次，到底吵了之後我們可以得到什麼」？今日她也在臉書補充，表示作為一個台北市民，想知道的是「誰可以帶給我們更好的生活環境、經濟發展」，「政治應當落實在人民生活的每一天，不是24小時透過統獨意識形態的恐嚇，來騙取選票」。

對此議題，林飛帆今下午也在臉書發文，他表示「我覺得是這樣啦，大家根本不用去爭執『統獨是不是假議題』。只要問，『台灣作為一個獨立的民主國家是否正在面對中國的併吞（統一）威脅？』如果你認同是，那要問我們怎麼一起面對？如果你認為不是，那祝你平安喜樂，幸福健康！」

對此，網友紛紛留言表示「思路清楚」、「命題的好」、「我只覺得我不想當中國人，所以不想被統」、「統一是假議題，侵略台灣才是真議題」。

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