統獨假議題？ 洪慈庸：是中國對台「溫水煮青蛙」議題

2019-03-27 20:56

〔即時新聞／綜合報導〕台北市府副發言人「學姐」黃瀞瑩，26日在政論節目上稱統獨不會馬上發生，是「假議題」，引發外界討論。對此，時代力量立委洪慈庸今天（27日）在臉書上表示，回想去年九合一大選結束，很多人關心時力和白色力量的關係，進而討論到「兩岸一家親」，當時她回答：「立場相近的議題要尋求合作，但她相信時力的黨公職都是沒有辦法認同這個兩岸論述的。」

洪慈庸強調：「我們不可能接受中共政權，遑論他一步一步升級的通關密語。」她解釋，中國對台的要求是漸進式地強化，今天要求台灣說出兩岸一家親、支持九二共識，如果我們答應了，無論是多巧妙的回應、無論是誰說的，下一次中國都會要台灣做更強烈的表態，伴隨對台的施壓，一層一層往上疊加。

洪慈庸指出，中國不斷對台釋放和平訊息，試圖透過統戰文宣與經濟利多、文化輸出，逐漸減弱台灣人對中國的戒心，「這些不是我們不看就不存在，也不是認為不差自己一個就不重要。統獨不會是假議題，而是『溫水煮青蛙』的議題。」

最後，她呼籲，「台灣是我們的家」，但請大家別把壓力放在單一個人身上，而是要彼此體認到台灣社會有很多類似聲音，他們都是同伴跟家人，「除了在體制裡努力，也得起身去說服，每一個人都很重要。台灣加油。」

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