學姐稱「統獨是假議題」年輕外交官：沒有民主就沒有柯粉

2019-03-28 11:16

〔即時新聞／綜合報導〕台北市府副發言人「學姐」黃瀞瑩稱「統獨是一個假議題」，表示人民關心的是民生，但每逢選舉政黨就拿統獨議題來威脅人民，讓台灣增加許多不必要的內耗。對此，外交官劉仕傑昨（27）日發文反批：「沒有民主，沒有百分百受到保障的言論自由，就沒有柯粉。」

劉仕傑表示，看了黃瀞瑩的談話後感到悲傷，自學姐爆紅以來沒看過她在任何一個公共議題上作深度論述，這次難得表達了她的想法，但展現出來的論述能力令人跌破眼鏡。劉仕傑指出，黃瀞瑩的「統獨是假議題」說法，只有在「台灣不可能被中共統一」這個假設下才會成立。

劉仕傑認為，因為台灣不可能被統一，再怎麼樣吵吵鬧鬧都還能維持實質獨立，不管兩岸怎麼發展台灣都能持續保有民主制度，所以該死的政客才會每天操作統獨，都是為了自己的政治利益，只有柯文哲有外科醫生的務實訓練，能夠不理會統獨假議題，「可是，學姐，這個假設存在嗎？」、「妳真的認為，統一永遠不會發生，台灣的民主可以天長地久，我們及我們的下一代永遠可以選出自己的總統跟市長嗎？」

劉仕傑說，起碼自己不這麼認為。學姐在節目中展現出來的是年輕柯粉的典型想法，就是政治人物應該告訴自己：該不該從美國回台灣就業、能不能買車買房、有沒有從事藝術工作的空間、台灣應該要有什麼樣的環境？「以上這些典型的柯粉論述，都是奠基在一個前提：台灣還有民主」。

換句話說，若有一天台灣沒有民主、失去言論自由、沒辦法選出自己的民選首長跟民意代表，政治社會議題動不動被河蟹，網路上沒辦法自由使用google或臉書，那縱使「台灣月薪比美國高一倍，那些跟柯市長座談的美國留學生還是不會回台灣工作」、「年輕人可以買車買房，可是妳得學會跟共產主義磕頭」、「沒有了自由的創作空間，妳甭跟我談什麼藝術發展空間」。

劉仕傑表示，自己很悲傷，因為台灣許多人被「統獨是假議題」這類似是而非的論述，唬得一愣一愣，但這是每天真實深刻在影響我們的事情，不是虛假的，更不是虛擬的。毒奶粉是真的，非洲豬瘟是真的，假兒童疫苗是真的，學生吃餿水是真的，維吾爾族被送進再教育營是真的，網路監控是真的，教堂宗廟被被炸毀是真的，「然後妳告訴我，統獨議題是假的？」、「沒有民主，沒有百分百受到保障的言論自由，就沒有柯粉。」

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