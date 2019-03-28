挺蔡、挺賴都認同 葉宜津登記立委初選爭連任

2019-03-28 13:06

〔記者王涵平／台南報導〕立委葉宜津今由立法院副院長蔡其昌、前台南市議長賴美惠陪同，完成立委初選登記，蔡其昌稱許資深阿姐葉宜津是重要黨產，賴美惠也肯定台南交通建設全靠阿姐爭取。

葉宜津表示，比起自己的參選，更掛念民進黨總統大選黨內競爭，特別邀請黨內分別支持蔡總統和前行政院長賴清德的重量級人物陪同辦理登記，黨內初選過後，大家一定會團結合作，台灣才能勝利。

蔡其昌說，一個政黨或一個地區，要栽培出一位資深的國會議員，真的很不容易。台南能讓葉宜津從毫無經驗到連6任民代，比他更資深的，甚至已可擔任國會領袖的民代，是一件很不簡單的事。

蔡其昌強調，2020年的選舉，大環境更加困難，更需要一位資深，經驗更豐富的人代表民進黨出征，這席才會有比較大的勝選機會。

葉宜津強調，身為資深的立委，對於2020大選更關心，是發自內心的憂慮與期待，民進黨沒有一絲絲分裂的本錢，蔡、賴陪同登記，象徵未來英德也一定會合作打贏選戰。

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