新竹縣立委增為2席 勸進、角逐人選紛紛浮出檯面

2019-03-05 20:42

〔記者廖雪茹／新竹報導〕2020立委選舉，新竹縣增加1席為2席，預期將上演群雄爭霸戰。民進黨正積極徵詢地方意見，盼在新竹縣成功搶攻立委席次；打贏縣長選戰的國民黨，除了現任立委林為洲，多名選將躍躍欲試；國會政黨聯盟和時代力量，也將推派人選不會缺席。

去年底縣長選舉，民進黨徵召的鄭朝方拿到近8萬選票，形象清新，在竹北市高鐵區開出漂亮成績，地方勸進再戰立委；現任民進黨發言人的前綠黨新竹縣議員周江杰，年輕敢言，地方也希望他再披戰袍。不過，鄭朝方、周江杰都算是新秀，地方也有支持現任台北101董事長、前立委張學舜的呼聲，組成前輩帶後進的攻勢。

民進黨新竹縣黨部主委彭瑞德說，地方人士勸進上述3人，但至今本人都未公開宣布，選區也未定；不過，黨中央初步規劃4月底前展開徵召提名作業，因此近期正積極徵詢地方意見，推薦人選。

國民黨已通過立委提名要點，即將啟動第一波立委初選；其中，新竹縣兩席尚待協調。據了解，溪北選區除了立委林為洲，湖口鄉長林志華也有意角逐；溪南選區則有前縣長邱鏡淳之子邱一峰、前竹東鎮長徐兆璋和縣議員林思銘等，都有意參選。對此，多名選將證實，國民黨新竹縣黨部預定明天（6日）邀集5人協調，倘若協調不下，則依黨的遊戲規則辦理初選。

原由前立委徐欣瑩領軍的民國黨已併入國會政黨聯盟，地方傳言，新豐出身的徐欣瑩將代表參選立委溪北選區；兩度拿下竹北市縣議員高票的邱靖雅被視為黑馬，則可能挑戰溪南選區。

時代力量日前公開宣示新竹縣立委選戰絕不缺席，一定會推派強棒應戰。

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