時代力量新竹縣成立辦公室 宣示立委選戰不缺席

2019-02-24 22:17

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕時代力量今天在新竹縣竹北市成立新竹縣辦公室，由黨籍縣議員連郁婷擔任主持人，即將接任黨主席的邱顯智在成立茶會中說，下屆立委選舉新竹縣多了一席，時代力量一定會幫新竹縣選民找出最優秀的人才，然後投入選戰。

立委黃國昌也說，新竹縣下屆的立委席次增加了一席，時代力量絕對沒有理由缺席，在新竹縣、新竹市有非常多優秀的人才，過去基於種種原因對於參與公共事務會卻步，但他相信在邱顯智的號召下、在地方黨部同仁的努力下，這樣的人才會浮出水面，披上時代力量的戰袍，為新竹縣的新政治打下重要的一席。

邱顯智說，時代力量成立了新竹縣辦公室，從這裡開始擘劃下一步，包括2020年的立法委員選舉，新竹縣下屆有兩席立委，希望幫新竹縣選民找出最優秀人才投入選戰，代表真正的新竹縣基層心聲，到中央照顧大家、帶領大家更好的生活。

連郁婷說，很開心新竹縣這邊有時代力量據點的成立，從去年底上任到現在，雖然時代力量在新竹縣議會只有一席，但已經有不少改變，包含縣二足球場的開放以及加快新竹縣電子遊戲場自治條例立法期程，未來也會訴求催生新竹縣的「地方公投法」以及落實議會透明開放直播。

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