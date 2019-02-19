彰化立委補選資格不符 時力：遺憾但尊重

2019-02-19 17:27

〔記者彭琬馨／台北報導〕中選會今天（19日）公告，代表時代力量參選參與彰化縣立委補選的楊澤民資格不符，時代力量則發布新聞稿表示，對這樣的結果雖略感遺憾，但楊澤民參選以來，受到鄉親鼓勵支持，時代力量表示感謝，尊重主管機關的決定，希望主管機關在未來的選務工作上，能有更明確一致、友善便民的作法，讓有心為公眾服務的一般百姓，都有機會順利參與公職選舉。

彰化縣第一選區（鹿港、和美）立委補選將於3月16日舉行，目前有國民黨提名的柯呈枋、時代力量提名的台灣健康空氣行動聯盟執行長楊澤民、鹿港房仲業者紀慶堂與民進黨黃振彥。中選會今天以未於「選舉公告前」完成戶籍遷入為由，認定楊澤民無法取得被選舉人資格。

時代力量發布新聞稿說，中選會於今年1月4日、1月10日分別就彰化縣第一選區缺額補選之「投票日期、投票起止時間、選舉區、應選出名額及競選經費最高金額等事項」，以及「登記期間、地點、應備具之表件及應繳納之保證金數額等事項」，進行兩次公告。

時代力量說，楊澤民於1月8日完成設籍於彰化縣和美鎮，並於1月17日向彰化縣選委會完成參選登記，轉由中選會審定資格。中選會認定應於「選舉公告前」完成戶籍遷入，然究竟何者屬「選舉公告」，卻不無疑義，參選是憲法保障的基本權利，時代力量也據此數度向中選會爭取釋疑，然中選會最終仍確認不予審定，對此結果，時代力量雖感遺憾，仍表尊重。希望主管機關在未來的選務工作上，能有更明確一致、友善便民的作法，讓有心為公眾服務的一般百姓，都有機會順利參與公職選舉。

楊澤民則說，這是一場「立委補選的延長賽」，將會「繼續走下去」。同時將走進家中，並呼籲期待改變台灣政治環境的朋友們，共同站出來全國串連，共同進入國會。

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