彰化輔選成人氣王 彰化菜籃族：林佳龍比電視更年青、更帥！

2019-02-17 13:11

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣第一選區立委補選強強滾，今天例假日藍綠政治明星都前來輔選，交通部長林佳龍陪同民進黨立委參選人黃振彥在和美掃街拜票，緊握菜籃族每一雙手，林佳龍並開支票強調，海線地區的捷運延伸到鹿港、和美區已在評估中，和美到台中跨越大肚溪的橋樑，這些都是交通部主管的業務，他期待黃振彥當選立委後，來為地方落實這些重大政策。

林佳龍今天陪同黃振彥在和美鎮菜市場進行徒步掃街拜票，隨後與黃振彥在和美市區進行車隊拜票，所到之處受到熱情民眾爭相握手，民眾並高喊「部長加油」、「部長好」，還有人豎起大姆指說「林佳龍看起來比電視更年青、更帥！」

林佳龍表示，他母親是鹿港人，他回到鹿港特別親切；黃振彥與他相識數十年，他現在是交通部長，黃振彥當選立委後，一定可以為鹿港地區爭取很多交通建設，尤其是海線地區的捷運延伸到鹿港、和美區已在評估中，此外，和美到台中跨越大肚溪的橋樑，這些都是交通部主管的業務，他期待黃振彥當選立委後來為地方落實這些重大政策。

林佳龍進一步指出，黃振彥過去擔任鹿港鎮長，大力推動觀光，一年高達900萬觀光人次，也推動地方特色小吃宴，鹿港能有民宿合法經營、五星級飯店進駐及全國首創夜間龍舟，都顯示黃振彥是最具有經驗的觀光推手。身為主管全國觀光的部長，當然應該大力向鄉親推薦好人才，將來也會配合黃振彥讓鹿港、和美這六個鄉鎮的觀光發展大步向前。

黃振彥強調，他從政十多年，從未離開彰化縣，可說是在地經營，這次要來擴大服務，希望鄉親繼續支持他，把建設鹿港的經驗延續到和美區；和美道東書院為國家二級古蹟，未來將可妥善規劃、重新賦予生命力，並有效規劃伸港福安宮廟口文創園區，整合宗教、文化、工藝、美食等，另外，結合鹿港周邊觀光旅遊資源來提昇區域國際知名度，更新塭仔港設施並規劃崙尾碼頭觀光漁市，除可保障農漁民生活，也可帶動區域的農漁業及觀光發展，全力打造一座未來屬於六鄉鎮共同發展的共榮新市鎮。

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