彰化立委補選 明天上演韓國瑜、林佳龍、林飛帆大戰

2019-02-16 20:34

〔記者劉曉欣／彰化報導〕「大咖」來了！距離彰化縣第一選區立委補選投票日只剩一個月，為炒熱選情，國民黨明天下午推出話題十足的高雄市長韓國瑜來助選；但民進黨也不讓「韓」流發威，交通部長林佳龍明天上午就來；而時代力量也非省油的燈，太陽花學運領袖林飛帆首度來彰化站台！

韓國瑜去年曾經首度來彰化站台，當時是幫彰化議長謝典霖助選，造成大轟動。國民黨立委參選人柯呈枋說，韓國瑜行程滿檔，春節前就親自去邀請他來助選，終於敲定明天來彰化，會先到和美競選總部會合，下午4點半到黃昏市場拜票。

韓國瑜上次是到南彰化地區的溪州鄉，還不曾到訪北彰化地區，尤其是直搗黃昏市場，許多韓粉都準備前進競選總部與黃昏市場，一睹韓國瑜的真面目。

不過，民進黨也是有備而來，面對韓流北漂彰化，派出林佳龍來為前鹿港鎮長黃振彥助選，明天一早先前進和美菜市場拜票，接著再以車隊掃街，深入和美的大街小巷，要跟旋風式出現的韓國瑜，一別苗頭。

時代力量眼見藍綠天王出動，為了拉抬首次參選的「理科伯伯」楊澤民的氣勢，前黨主席黃國昌明天上午將到鹿港為競選總部站台，同時還有太陽花學運領袖林飛帆來站台，爭取年輕族群的認同。

這是林飛帆首次在彰化站台，不過，林飛帆雖是台南人，但他2017結婚時，婚禮就選在彰化顏氏牧場舉辦，也牽起林飛帆與彰化特殊的緣分。林飛帆近來並不常亮相，這次竟然選擇來彰化為時力參選人站台，反而成為各界最關注的焦點。

至於無黨籍參選人紀慶堂，素人從政的他希望能超越藍綠，以公益精神，一步一腳印來參選。

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