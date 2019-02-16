彰化「阿谷」魏明谷復出？ 站上戰車都是為了他‧‧‧

2019-02-16 17:11

〔記者劉曉欣／彰化報導〕前彰化縣長魏明谷復出了？原來是為了彰化縣第一選區立委補選，魏明谷今天重新站上戰車，陪同民進黨參選人黃振彥掃街拜票，選民見到魏明谷都熱情打招呼，魏明谷強調：「不是我要選啦！」要選民全力支持黃振彥！

魏明谷雖然在縣長連任之途受挫，但沒有因此失志，不只是開網路直播，還對校園保全、校長遴選等縣政議題頻頻發聲，網路聲量不輸給縣長任內，今天再次出現在鹿港市區掃街，民眾也大喊「縣長好」，給魏明谷滿滿的溫暖。

魏明谷收到民眾的熱情，沒有忘記助選的重任，向選民強調，「這次是黃振彥要選啦！」，鹿港鎮長做得好，鄉親就要繼續支持，讓黃振彥進入國會，因為鹿港國家歷史風景區才剛起步，還有在他任內規畫和美國家級體育場，都需要有中央民代來為地方爭取經費。

除了魏明谷陪同掃街，還有福興鄉長蔣煙燈與縣議員葉國雄的情義相挺，黃振彥強調，這次補選準備時間很短，應該支持最熟悉地方的人，才能為地方做更多的事。

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