禍從「口」出！王惠美鬧「還不錯」、魏明谷「放個毛」…

2019-02-15 14:08

〔記者張聰秋／彰化報導〕禍從「口」出！彰化縣前後任縣長都曾在網路社群平台失言出包，現任縣長王惠美賴官方帳號回應民眾自殺念頭「還不錯」，前任縣長魏明谷任內個人臉書用「放個毛」回應民眾放不放颱風假，兩任縣長的失言事件，經網路快速傳播，知名度飆升「爆紅」，「放個毛」、還不錯」事件，一下讓彰化父母官成了另類的網紅人物。

不少民眾以失言事件比喻政治人物受訪說錯話，司空見慣，只是，彰化縣前後兩任縣長，同時都在網路平台回覆失言，民眾揶揄形同這兩位父母官還真是有默契，竟然同時都因為在社群平台神回覆而被放大檢視。

王惠美是今年1月19日在LINE官方帳號回覆民眾求助社福資源，經由賴機器人自動回覆功能，民眾留言「想自殺」卻遭回覆「還不錯」引發熱議，而魏明谷則是2016年9月13日臉書私訊回覆民眾詢問颱風放假問題，民眾詢問魏明谷「不放嗎？」魏明谷臉書私訊神回「放個毛」。

失言事件傳開，第一時間，王惠美以不清楚來龍去脈和停止賴機器人自動回覆的聊天功能進行危機處理，魏明谷則是以不知情和會加強網路管理澄清民眾對他的誤解。

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