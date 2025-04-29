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    5/1勞動節加班費這樣算！台北市勞動局提醒：違法可罰百萬

    台北市勞動局表示，依據勞動基準法規定，勞動節為勞工應放假日，國定假日出勤第1小時至第8小時以內，應一律加發給一日工資。（資料照）

    台北市勞動局表示，依據勞動基準法規定，勞動節為勞工應放假日，國定假日出勤第1小時至第8小時以內，應一律加發給一日工資。（資料照）

    2025/04/29 09:59

    〔記者劉詠韻／台北報導〕後天將迎來5月1日勞動節，台北市勞動局提醒，勞動節為依法應休的國定假日，雇主若安排勞工當日出勤，除了須經勞工同意，並依規定加倍給薪，若事業單位違反規定，經查證屬實，將面臨處2萬元以上100萬元以下罰鍰，並公布其事業單位或事業主名稱、負責人姓名、處分期日、違反條文及罰鍰金額，請雇主應確實遵守法令。

    依據勞動基準法第37條規定，勞動節為勞工應放假日，國定假日出勤第1小時至第8小時以內，意即不論幾小時都算8小時，應一律加發給一日工資。出勤第9小時開始，前2小時按平日每小時工資額，「另再加給」1又1/3倍，後2小時，按平日每小時工資額另再加給1又2/3倍；當日出勤超過8小時部分，將計入每月46小時的加班時數上限。

    勞動局指出，部分工時時薪制勞工若約定五一勞動節出勤者，時薪須加倍計算，例如：當天工作8小時，以時薪190元計算，當日出勤工資應計給3040元，若8小時則x190元x2倍。

    勞動局長王秋冬提醒，若事業單位違反規定，經查證屬實，將面臨處2萬元以上100萬元以下罰鍰，並公布其事業單位或事業主名稱、負責人姓名、處分期日、違反條文及罰鍰金額，請雇主應確實遵守法令。

    勞資雙方如有爭議，可透過勞資爭議調解程序解決紛爭，並至勞動即時通註冊身分並登入進行線上申請，北市勞動局將儘速召開調解會調處，也可利用「台北市陳情系統」線上反映問題或諮詢。

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