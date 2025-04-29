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    今明晴朗穩定 週四鋒面掠過北台轉陰雨

    今明各地維持晴朗穩定的天氣型態，明天氣溫還會比今天來得更高一些。（資料照）

    今明各地維持晴朗穩定的天氣型態，明天氣溫還會比今天來得更高一些。（資料照）

    2025/04/29 09:50

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今整體大氣狀態較為穩定，預估各地普遍都是晴到多雲天氣，僅午後時段中南部山區有零星短暫陣雨的機會，明日氣溫更進一步升高，西半部地區白天高溫都有機會來到30度以上，週四（5月1日）鋒面掠過，中北部、宜花可能轉陰，有局部短暫陣雨機會。

    天氣風險公司分析師歐宗學指出，今晨輻射冷卻效應，在北部近山郊區有明顯的低溫出現，最低溫約在13-15度之間，不過白天在陽光照射下氣溫會快速回升，北部、東半部高溫可達26-28度，中南部28-30度，內陸地區會再更高一些，日夜溫差顯著。

    明各地仍維持相似的天氣型態，氣溫則會比今天來得更高一些，西半部地區白天高溫都有機會來到30度以上，南部或是內陸通風較差的地區會再稍高一點，配合陽光照射，感受相當炎熱，民眾若在戶外長時間活動的話，要做好防曬並適時休息補充水分。

    週四天氣就會開始變化，鋒面偏北掠過，但在中國大陸華南地區仍會有雲系發展東移帶來水氣，預估各地天氣轉多雲為主，中北部、宜花可能為陰天，並且有局部短暫陣雨，南部山區也有零星降雨機會。週五（2日）水氣稍減少，西半部恢復晴時多雲，但大氣環境已經轉不穩定，配合偏東風環境，預估東半部地區及午後各地山區都會有局部短暫陣雨機會。

    預估週末期間受到另一波鋒面接近並逐漸通過影響，目前來看還不是典型的梅雨鋒面系統，但仍會帶來較不穩定的天氣，配合本島的熱力作用，預估白天時段各地都可能會有局部雷陣雨影響，提醒大家留意下午時段的天氣變化，尤其是在山區或溪谷活動的話更要提高警覺。

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