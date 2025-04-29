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    西班牙、葡萄牙緊急狀態！大停電交通癱瘓 原因仍成謎

    馬德里地鐵因大停電停駛，車站入口拉起封鎖線，阻止乘客進入。（路透）

    馬德里地鐵因大停電停駛，車站入口拉起封鎖線，阻止乘客進入。（路透）

    2025/04/29 09:59

    〔編譯陳成良／綜合報導〕西班牙與葡萄牙週一（28日）遭遇原因不明的大規模停電，導致交通號誌失靈、陸空交通陷入混亂，促使兩國政府緊急宣布進入緊急狀態。目前停電原因仍在調查中。

    CNN報導，葡萄牙電網營運商REN表示，當地中午過後不久，整個伊比利半島甚至法國部分地區電力供應中斷。西班牙總理桑切斯（Pedro Sanchez）亦證實，當局尚不清楚肇因。停電導致照明、插座失效，地鐵系統停擺，馬德里等地交通嚴重壅塞。

    衝擊巨大下，主要交通樞紐關閉，兩國政府緊急召開會議協調應對。西班牙宣布部分地區進入緊急狀態；葡萄牙總理蒙特內哥羅（Luis Montenegro）則宣布國家進入能源危機狀態，電網營運商警告全面復電將是「複雜的操作」。

    至週一夜晚，兩國表示部分地區電力正逐步恢復。馬德里市長阿爾梅達（José Luis Martinez Almeida）曾呼籲市民減少外出，非緊急勿佔用資源。

    歐盟理事會主席、葡萄牙前總理科斯塔（Antonio Costa）稱目前「無跡象」顯示為網路攻擊。然而，蒙特內哥羅總理將矛頭指向鄰國，稱斷電「並非源自葡萄牙」，問題可能始於西班牙。REN解釋，葡萄牙上午需從西班牙進口電力，當西班牙電網出問題時，葡國因缺乏其他緊急電力來源而受嚴重影響。

    週一的大停電嚴重衝擊南歐繁忙地區，現代生活一度暫停：商家改收現金、警察手勢指揮交通、商店關門。關鍵設施如醫院多啟動備用電力。然而交通受創嚴重，主要機場航班延誤或取消，旅客行程大亂；西班牙火車也一度停駛，多地地鐵系統停擺。

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