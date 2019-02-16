彰化伸港「柯媽媽」來站台 把兒子的手「牽條條」

2019-02-16 15:46

〔記者劉曉欣／彰化報導〕台北市長柯文哲有「柯媽媽」當分身，彰化伸港也有位「柯媽媽」今天來為兒子站台，這是第一選區立委補選參選人柯呈枋的媽媽，今天來為兒子披上綵帶，只是伸港柯媽媽不說話，把兒子的手「牽條條」，自然流露母子情深。

柯呈枋從小在伸港長大，選在家鄉成立第一個後援會，伸港鄉長曾煥彰喊出「伸港大團結」，因為伸港鄉已經30年沒有出過立委，這次好不容易有伸港子弟，伸港人要挺伸港人。

今天後援會在伸港福安宮廣場舉行，縣長王惠美、前縣長卓伯源、前議長謝式穀、立法院國民黨黨團書記長吳志揚都到場，強調要留住彰化縣區域立委的唯一一席，要用選票支持柯呈枋。

而柯呈枋的媽媽平日難得露面，今天來為兒子站台，溫柔婉約的伸港「柯媽媽」只站台不說話，幫兒子披上選舉綵帶後，仍緊緊握住兒子的手，雖然一句話都沒有說，母子情深已不言可喻。

柯呈枋表示，這次補選時間很匆促，感謝鄉親支持，希望鄉親能擔任他的分身，伸港子弟能進軍國會為家鄉服務。

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