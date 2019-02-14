菜市場過情人節？有巧克力和玫瑰花 原來是‧‧‧

2019-02-14 12:02

〔記者劉曉欣／彰化報導〕太幸運了！來到菜市場買菜，還可以過情人節，拿到巧克力與玫瑰花！

民進黨彰化縣第一選區立委參選人黃振彥，今天來到鹿港第一市場，偕同妻子、縣議員楊妙月，一起分送巧克力與玫瑰花，祝福來市場買菜的民眾，也能過個快樂的情人節。

黃振彥先送上玫瑰花與巧克力給妻子楊妙月，感謝牽手多年來對家庭的照顧，楊妙月才剛當選縣議員，就立即投入黃振彥參與立委補選的輔選工作，黃振彥先上送情人節禮物，祝老婆大人情人節快樂。

黃振彥也送上巧克力給在市場營業的攤商，女性在攤商不只是顧店打理生意，還要兼顧家庭，非常偉大，許多女性朋友拿到巧克力與玫瑰花都非常開心，沒想到，買個菜還有送玫瑰花，全都笑容都漾在臉上。

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