不說空話！「理科伯伯」用太陽能來「點亮」立委選區

2019-02-16 16:56

〔記者劉曉欣／彰化報導〕果然是「理科人」！時代力量彰化縣第一選區立委補選參選人楊澤民，擁有美國柏克萊大學化學博士學歷，今天成立和美競選總部，運用太陽能來啟動選區「福鹿秀、和線伸」的LED燈字樣；他強調，台灣未來不能迴避再生能源的課題！

楊澤民今天成立和美競選總部，時代力量立委林昶佐與前秘書長陳惠敏也南下站台，由於時力去年推出荷蘭博士吳韋達，在彰化縣議員席次破蛋，希望能夠趁勝追擊，拿下這次立委補選的勝選。

林昶佐表示，台灣許多亂象都是因為施政多流於形式，缺乏科學實證基礎，需要像楊澤民有實作精神的工程師可以進入國會，以理科精神來問政。

主打「工程師就是解決問題」訴求的楊澤民，競選總部前放置風力發電機，連開幕的點燈儀式所用的電池，都是運用太陽能來充電，他認為，無論彰化或是台灣，都要面對再生能源的開發與技術，理科人講求實事求是的精神，才能真正為民眾在能源議題上做最好的把關。

楊澤民長期投入環保工作，包括今天開幕後的餐會，全都是用環保餐具，不用一次性餐具，而台灣健康空氣行動聯盟、台灣護樹團體聯盟、彰化環保聯盟、爭好氣聯盟、主婦聯盟、台灣農村陣線、耘林藝術人文生態關懷協會等團體，今天也都到場力挺楊澤民，前進國會。

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