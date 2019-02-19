2020總統選舉 邱顯智：不會支持柯文哲

2019-02-19 10:52

〔記者彭琬馨／台北報導〕接任時代力量黨主席的新竹市黨部主委邱顯智，今接受廣播媒體專訪時明確表示，2020總統選舉，不會支持柯文哲，但是否支持總統蔡英文連任，邱顯智僅說，支持追求台灣地位國家正常化目標的候選人。

邱顯智今在廣播媒體專訪時，被主持人問及是否支持台北市長柯文哲選總統，邱顯智表示，柯文哲兩岸一家親的主張與時代力量創黨黨章不相符，不會找柯文哲站台，且以他個人立場而言，2020應該不會支持柯文哲，但此事仍需經黨決策委員會議討論。邱顯智並說，不會支持國民黨候選人，國民黨的論述，你儂我儂、九二共識離時力的價值太遠。

至於2020立委選舉的當選目標？邱顯智強調，「要比現在5席還多」，台灣社會對時力有期待，以此次苗栗縣議員選舉為例，在普遍的國民黨票倉中，時力推出的兩位候選人都當選，他認為只要找到對的人選就能得到支持。

邱顯智表示，未來立委提名會根據選區特性不同規劃，有合適的人選就會提名，接著才會討論，在相同政治光譜上如何處理，在立場、價值相同的前提之上，再談怎麼做。

針對自己是否重披戰袍選新竹市立委，邱顯智說，包括黃國昌在內的安排，必須整體考量，新竹市立委選舉時力絕對不會缺席，「上次政黨票我們（時代力量）在新竹市是全國最高票」，有可能時代力量推出的候選人比較能夠擊敗國民黨所提的候選人。

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