喊2020立委不讓Freddy 民進黨主委再嗆柯P不是「咖」

2019-02-24 19:07

〔記者郭安家／台北報導〕時代力量立委林昶佐3年前在民進黨台北市萬華選區禮讓下當選，但民進黨台北市黨部主委陳正德今下午出席前市議員顏聖冠感恩茶會時，力挺顏聖冠參選立委，他致詞時，談到2020年北市8個立委選區，表示堅持民進黨自提人選，盼堅持台灣主權的民進黨得到人民支持，大家都不希望變一國兩制、九二共識，但2020選舉輸掉，會變怎樣很難說。

陳正德受訪表示，為了爭取政黨票、總統票，他從頭到尾希望民進黨自提人選，自己人才有辦法，2016年剛好是國民黨最差的時候，民進黨北市自提2席、禮讓6位，「除了林昶佐還好以外」，剩下根本不會幫民進黨催政黨票、總統票，「不可能啦」，當時民進黨氣勢稍強，政黨票有回流，要不然有多少要被時代力量拿走？

他說，從士林大同區立委補選，他就主張自提人選，再怎麼困難，民進黨都經歷過，如果選舉每次都要策略性處理，但經過2年就破功，也沒有用啊！

至於柯文哲2020是否推「柯家軍」選立委？陳正德說：「那個我不管、那個我絕對不管，柯文哲根本不是咖！」他強調，當年考量台北市那麼久沒有執政，才會做這種處理，「可是你看處理完是這種狀況，沒有更好啊」！

今天的顏聖冠感恩茶會湧進數百位支持者，除謝系議員阮昭雄、洪健益、陳慈慧到場外，青山宮主委黃清源也到場相挺。

顏聖冠坦言，落選滋味不好受，或許自己努力不夠，要再出發。她提到2012年就選過萬華區立委，比2008年多2萬票，2016年民進黨不是沒人，那時民進黨還未執政，為了顧大局，她二話不說跟父親顏錦福過去一樣禮讓他人選舉，2016年她雖然錯失機會，但今天又不一樣，民進黨全面執政，她願承擔責任參選；改革或許跌跌撞撞，但要努力讓人民了解黨的政策、因應人民需求。

稍早陳正德致詞時道歉，去年台北市議員選舉，除了松山信義區4席全上，剩下每1區都有遺憾，而且很痛苦，只差幾百票，民進黨都「落選頭」（包括顏聖冠），但民進黨過去還有更艱苦時刻，仍一步一腳印上來；為了改革得罪太多人，被改革的人不爽，贊成改革的人也不爽改得不夠，很難做人，當然要接受選民選擇。

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