韓國瑜見港澳特首「身體語言」 范世平：根本下屬見長官

2019-03-25 22:49

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜中國行接連會見香港特首、澳門特首，甚至無預警、不顧陸委會疑慮與「中聯辦」高層會面。對此，台師大教授范世平指出，從韓國瑜與2位特首見面的照片分析，韓國瑜根本是下屬見長官的態度，直言這種「身體語言」完全沒必要。

范世平今（25日）晚在三立《鄭‧知道了》節目中表示，從韓國瑜會面香港特首林鄭月娥的照片中來看，林鄭月娥挺直腰桿僅伸出右手，但韓國瑜卻用雙手緊握對方，看起來就像「卑躬屈膝」，雖然有人會說是謙虛，「但整個畫面就像是下屬見長官的態度」。

范世平說，當眾人坐在沙發上對談時，韓國瑜坐的時候兩腿併攏、像坐三分之一板凳的打直腰桿，這景象猶如在向林鄭月娥報告，但重點是，高雄與香港的地位是同等的，「彎腰」的情況就免了吧。

再來，韓國瑜與澳門特首崔世安座談時，也「畢恭畢敬」談話；對此，范世平直言，這種身體語言根本「沒有必要」。他強調，韓國瑜與港澳特首、深圳市委書記會面的姿勢應該「有容乃大」，藉此展現台灣的民主價值，而不是矮化自己讓高雄比港澳還要不如。

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