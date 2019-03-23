別再扯謊！ 韓國瑜密會中聯辦 名嘴怒轟：真的很噁心

2019-03-23 22:05

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨（22日）出訪港澳中，無預警與中國駐港聯絡辦公室（中聯辦）主任王志民會面，引發台港兩地熱議與質疑。對此，名嘴黃創夏痛批，韓國瑜是在傍晚突支開台灣媒體，搭車密訪王志民還一起用餐，根本沒有如他所說的「公開透明」。

「這雙手一握，根本就是『政治100分、經濟0分』。」黃創夏今天在臉書表示，韓國瑜根本沒有如他所說的「公開透明」，是在傍晚突支開台灣媒體，搭車到西環，進入中聯辦密會王志民，雙方還愉快晚餐。

中聯辦事後在官網po出韓國瑜與王見面照片，並說「我辦主任王志民在辦內會見台灣高雄市長韓國瑜一行，對其來港參訪交流表示歡迎，並介紹了香港回歸祖國21年來取得的巨大成就和進步。」黃創夏痛批，這是在背書和讚揚「一國兩制」好棒棒嗎？「你們這些大人真的很噁心！」

黃創夏指出，中聯辦就是中國控制香港的「太上皇」和「背後靈」，是個「統戰100分，民主法制和經濟0分」的單位，奉勸韓國瑜別再硬凹了！

黃創夏隨後再發文表示，「韓國瑜不要再扯謊！」勸韓國瑜不要扯什麼不知道中聯辦的政治敏感性，因為早在3月8日，外媒《美國之音》就大幅報導其中爭議，難道「偌大的高雄市政府，連輿情都不收集嗎？」

他怒轟，「韓國瑜刻意支開媒體，更說明了知道事情敏感，別再裝無辜了！你們這種大人，真的很噁心欸...」。

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