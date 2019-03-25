暗批韓國瑜訪中國行程 蔣月惠轟：認敵方為爹娘

2019-03-25 20:44

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜這趟訪中行充滿爭議，除無預告訪問港、澳「中聯辦」惹議，事前也未告知與國台辦主任劉結一會見的行程。對此，無黨籍屏東縣議員蔣月惠怒轟，「認敵方為爹娘」。

韓國瑜中國行無預告訪問港、澳「中聯辦」，遭部分香港媒體與不少國內人士抨擊私通中國默認一國兩制，根本是賣台，但韓國瑜今（25日）傍晚仍與國台辦主任劉結一會面，並強調「九二共識是兩岸關係定海神針」。

蔣月惠則在昨天於臉書上以「便便」圖樣為底圖發文，感嘆有人為了賺錢，放棄了自己的身分，「認敵方為爹娘」，更質疑「可是為什麼不直接投奔到中國懷抱呢？」雖然文章沒有指名道姓，但文章下方留言大部分都指向韓國瑜。

網友紛紛留言「這真的很令人費解」、「在中國說自己是中國人，在台灣人面前說自己是台灣人⋯他到底搞清楚自己的角色了？說到底他不只是個市長而已嗎？」、「匪諜市長的背後是共匪資金助選的，假粉絲也是共匪ID充數的，所以現在當然每天大喊中國好」。

但也有人替韓國瑜說話，「奇怪的邏輯，一個市長是要怎麼賣台？」、「不要再講幹話了」、「到底要怎麼算賣台灣、喊台獨喊幾年了、偏偏掌權又不敢台獨」。

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