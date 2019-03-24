韓國瑜訪港、澳中聯辦…段宜康5字諷刺 網友照樣造句酸爆

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜繼22日會見香港特首、無預警與香港「中國駐港聯辦」主任王志民會面，23日轉往澳門訪問，中午拜訪澳門特首崔世安，還不顧陸委會疑慮，晚上又續見澳門中聯辦主任傅自應。對此，民進黨立委段宜康用5字嘲諷，網友也接力照樣造句猛虧韓國瑜。
韓國瑜這次出訪並未公布與港、澳特首和2地中聯辦會晤行程，韓國瑜昨天上午突然取消原定行程，改為拜會澳門特首崔世安，一行約有6人搭車進入澳門政府總部。韓國瑜不顧陸委會疑慮，晚上續見澳門中聯辦主任傅自應。他昨天下午受訪時說，為了多交朋友，對中聯辦所有的會議、宴請等各種活動，都「坦然接受」。
針對韓國瑜這2天港澳行，段宜康只寫了短短5個字評論「特首見特首」來嘲諷。其他網友見狀也照樣造句酸爆，「龜孫見龜孫」、「梅毒小丑見特首」、「蛋頭見蛋頭」、「書記見特首」、「騙子見傀儡！」
還有網友笑稱，「中肯到沒人叫你吞球唉。」對於段宜康的說法非常認同。
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高雄市長韓國瑜（左）23日上午和澳門特別行政區行政長官崔世安會晤。（中央社）
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高雄市長韓國瑜22日訪問香港，與中聯辦主任王志民（右）見面，隔天晚上續見澳門中聯辦主任傅自應。（取自中聯辦官網）
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高雄市長韓國瑜22日中午拜會香港特首林鄭月娥。（高雄市政府提供）
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