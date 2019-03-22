鳳梨1斤1元假消息傳到國外 農委會籲：別再傷害農民和外銷

2019-03-22 20:45

〔記者簡惠茹／台北報導〕農委會日前極力澄清嘉義縣1斤1元的鳳梨是假的，沒想到消息還是傳到國外去，有海外買家質疑鳳梨買貴了，農委會國際處再度澄清，鳳梨產地價格已經提高，請不要再放出低價消息傷害農民，台灣農產外銷會因此受挫。

嘉義縣近日傳出，鳳梨1斤只剩下1元，崩盤價格，農委會極力澄清這並非事實，主委陳吉仲週一更親自南下嘉義澄清，說明鳳梨三箭齊發外銷、內銷和加工的措施；人稱「鳳梨王子」的台南青農楊宇帆也在臉書反駁，認為喊出價崩有點過頭了！

金鑽鳳梨產地平均價格3月初價格每台斤只有7.57元，之後一直在7元左右擺盪，直到3月18日已經突破每台斤8元，3月18的價格為8.73元，3月19日的產地價格則為8.42元，3月20日的產地價格則是8.68元，產地價格不包含運送、通路服務等成本，不等於市場拍賣價格、市場末端價格。

農糧署副署長蘇茂祥說，各地金鑽鳳梨產地價格也都約提升1元，昨天台南的金鑽鳳梨每台斤約10元，高屏地區則是每台斤13到14元，嘉義縣的鳳梨則來到每台斤7到8元。

農委會國際處今天說，之前傳出鳳梨1台斤1元的新聞後，農委會就被訂購台灣鳳梨的海外廠商質疑賣太貴。

國際處長洪忠修說，現在訊息流通很快，而且都是全球傳遞，政府現在除了積極行銷台灣農產，還要一邊澄清不實訊息疲於奔命，更嚴重的是會破壞市場行情，傷害農民，台灣拚農產外銷之際，更會影響到外銷能量，請不要再放不實訊息。

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