中推台「首來族」風景區免費 羅文嘉酸：公務員薪資都快發不出來

海基會秘書長羅文嘉提醒，中國地方政府連公務員薪資都快要發不出來，還邀請台灣年輕人去吃喝玩樂，「用意何在，不難知道」。（海基會提供）

2024/10/04 19:54

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國國台辦釋出第一次辦理台胞證的台灣民眾赴中遊覽景區免門票費用。海基會秘書長羅文嘉今（4）日提醒，中國經濟下滑、青年失業率高，地方政府連公務員薪資都快要發不出來，還能邀請台灣年輕人去吃喝玩樂，「用意何在，不難知道」。

中國國台辦9月30日宣布，推出台灣民眾赴中旅遊促銷活動，對於「首來族」，在1年內赴景區遊覽可以免門票費用，首波有1256個景區適用該促銷活動。

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羅文嘉表示，這是瞄準台灣年輕人的統戰作為，從最近兩年的各種資料來看，可以發現對岸統戰工作重點聚焦於台灣年輕人，會透過落地招待等做法吸引台灣年輕人赴中國參訪、交流、實習，甚至宣稱會提供長期工作機會。

羅文嘉指出，7至8月暑假期間尤其是統戰作為盛行期，中國地方台辦或地方政府瞄準台灣年輕人舉辦落地招待的營隊、參訪活動，頻繁地在各省各地方辦理一樣的活動，「這當然是國家有計畫地對台統戰」，台灣年輕人對於這些話術「要很小心」。

羅文嘉強調，在中國旅遊或工作會被要求將手機號碼與台胞證、帳戶等個人資料全部綁在一起，相當於個人的社會、商業、網路行為都被納入監視系統中，「請大家特別留意，這是兩岸很大的差距」。

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