盛傳鳳梨價格崩盤 客戶這句話讓「鳳梨王子」發火參戰！

2019-03-20 11:08

〔即時新聞／綜合報導〕近來傳出嘉義鳳梨價格崩盤，每台斤僅有1元的消息，引發一連串後續爭議。有「鳳梨王子」之稱的台南青農楊宇帆因為被客人問「為什麼鳳梨價格崩盤還那麼貴」，讓他整個發火，毅然決定「參戰」，指因暖冬的關係，鳳梨價格可能較差，但「崩盤」的說法實屬過頭。

楊宇帆在臉書發文，開門見山地說鳳梨產銷是非常複雜的問題，「沒有什麼鳳梨歸鳳梨，政治歸政治這種事。」他提到，鳳梨拍賣價格無論在北中南都很穩定，自己也沒有聽到鳳梨農高喊搶救的聲音。至於為什麼「崩盤」一說會發生在嘉義？楊宇帆解釋，今年因暖冬的關係，鳳梨普遍早熟，嘉義又不如高屏那樣溫暖，所以比較不會退酸。因此，次級鳳梨價格確實較差，「但高喊價格崩盤，我想是有點過頭了。」

楊宇帆另外談到了整個台灣鳳梨市場的狀況，目前台灣鳳梨出口中國的比例非常高，達97%，成長原因有部分是因中國和菲律賓不合，但只要中國把20%的進口量轉給菲律賓，台灣就得自行吞下那20%，「到時候，市場價格才是真的崩盤。」楊宇帆強調，台灣農產完全無法和中南亞打價格戰，只能拚品質，可是外銷品質參差不齊，認為「產業需要一個大型的農企業，有計畫性的生產跟管理，這才是長久之計。」

楊宇帆點出了政府難為之處，指鳳梨種植面積不斷增加，但農民也很怕價格突然爆炸，只是因為現階段有賺錢願意賭一把，猶如走在鋼索上般危險。政府除了不斷呼籲提醒，也只能祈禱不要在自己任內爆發，但若真有心要扶植農企業，就會跟原本的利益結構衝突，這背後就是複雜的政治關係。

楊宇帆強調，台灣的金鑽鳳梨可說是「全銀河系」最好吃。但若以國際化角度思考，好吃與否有時反而是次要問題，種植的穩定性、單位面積產量、方便運輸、保存時間長等因素可能更重要，畢竟甜的東西也代表不易儲存，在運輸和銷售上就會是劣勢。

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