嘜亂講！媒體報導嘉義鳳梨價崩 農糧署鄭重打臉

2019-03-17 20:16

〔即時新聞／綜合報導〕今（17）日有媒體報導，「受暖冬產季提前影響，嘉義大林、民雄所生產鳳梨日前傳出產地價格崩跌」，農糧署立刻出面澄清絕無此事，網友呼籲政府應處理媒體的不實報導。

《中時電子報》今天下午1點42分作出報導，提及「鳳梨日前傳出產地價格崩跌，果品上、中、下級分別只有每台斤5、3、1元，出現1斤鳳梨還換不到1顆水餃的慘況」。綜合媒體報導，農糧署副署長蘇茂祥對此打臉，鳳梨產地監控價格是每公斤7.4元，「不要這樣報導」。

蘇茂祥表示，農糧署在嘉義鳳梨產區已具備加工收購作業，每公斤8元向農民收購，約為每台斤4.8元，目前採收初期的鳳梨口感偏酸是價格偏低原因，過陣子價格就會上揚，並沒有崩盤之事，農糧署的收購作業會持續到5月底，呼籲民眾不要受到不實新聞影響。

蘇茂祥提到，其他鳳梨產地如高屏、台南等地，鳳梨價格都在每台斤10元至13元，均高於政府監控價每台斤4元，台灣鳳梨並沒有價格崩盤的情況。

網友們得知真相後，紛紛大罵「造假的新聞，只有白痴才會相信」、「也只有盲目的藍藍會信而已」、「快叫國家來處理」。

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