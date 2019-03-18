1元鳳梨真相曝光！ 農會：那是炒作田間淘汰不良品

2019-03-18 11:56

〔記者簡惠茹／台北報導〕嘉義縣傳出鳳梨價跌每台斤只有1元，嘉義鳳梨合作社指出，那是田間淘汰的不良品，可能連1台斤都不到， 嘉義縣農會也說，拿被淘汰的鳳梨來炒作，會嚴重衝擊市場行情、傷害農民。農委會農糧署表示，沒有失衡，外銷比去年同期還增加3倍。

農糧署日前發文請嘉義縣各鳳梨相關合作社，參加由嘉義大學舉辦的「鳳梨採收後處理」教育講習訓練，昨天在大林億鑫合作社舉行，會中有人指出，因暖冬鳳梨產季提前，目前還沒到盛產期，近日產地收購價依上、中、下果，1台斤分別僅5、3、1元。

農糧署昨天立刻澄清，經查嘉義鳳梨產地價格每台斤約6到7元，並沒有1台斤1元的事情，高屏產地金鑽鳳梨價格每台斤約11到13元，台南產地價則是每台斤9到10元，嘉義產區價格較低，是因該區溫度較低，果酸不易代謝，糖酸比低，不受市場青睞，近期天氣逐漸轉暖，該區鳳梨品質漸佳，價格將逐漸回穩。

「田間淘汰、品質不佳的鳳梨被拿來炒作。」嘉義縣農會理事長邱耀瑞說，出現每台斤1元的鳳梨經查應是生產不佳的果品，原本田間就會有品質較差的水果，那種是連農民自己都不會拿去賣的，拿這類鳳梨來說每台斤1元，會嚴重衝擊市場行情，目前嘉義鳳梨加工果產地價還有5元到8元之間，外銷價格更有每台斤10元。

同樣位於嘉義的另一家鳳梨合作社負責人也痛斥，在地人都知道，每台斤1元的鳳梨是那種可能連1台斤都不到，皮削一削就沒什麼果肉，這種鳳梨本來在田間就會被淘汰，種植過程通常都會出現品質較差的果品，利用這種方式，放出這麼低價的消息，最後就是傷害到第一線生產的農民，他們作為中盤商也會因此受害，因為價格太低，導致他們收購的利潤過低，沒有人可以從中得利，如果是為了政治操作的意圖，請大家高抬貴手。

農糧署指出，為穩定鳳梨產銷，已研訂鳳梨產銷調節措施包括拓展外銷、擴大行銷、多元加工利用等項，今年截至3月16日外銷量已達1萬1108公噸，較去年同期3658公噸，增加203%；同時輔導加工業者以每公斤8元以上收購產製果汁、果乾等多元化產品，並鼓勵手搖飲料業者多加利用截切鳳梨，截至3月16日已登記申請2360公噸；另外也與超市量販通路業者辦理聯合促銷，並配合產地啟動訂購平台，鼓勵企業團購積極促銷鳳梨。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/