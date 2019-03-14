200萬斤文旦丟曾文溪？農糧署：《中天》不更正就告

2019-03-14 12:38

〔記者簡惠茹／台北報導〕因近日中天新聞報導麻豆農友指出，因為中國不買了，去年200萬斤文旦丟進曾文溪，農糧署今天澄清表示，農糧署致電給該農民，農民說他自己採收的都銷售完了，沒有這一回事，農糧署也函請中天新聞台更正，否則將進一步採取法律行動。

農糧署表示，中天新聞在今年3月8日大政治大爆卦節目提到「農友陳大哥種植文旦柚200萬斤丟到曾文溪」及「受到去年8月23日水災影響的文旦補助都沒下來」報導，並非事實。

農糧署指出，早在去年10月2日就已撥付天然災害救助金，並且經洽陳姓農友確認，他已收到本署撥付救助金無誤，另外，陳姓農友去年栽培的文旦和白柚品質均佳，已銷售完畢，並無丟入水庫或曾文溪情形。

農糧署表示，農委會在民眾及立法委員的要求下，已於3月13日依據衛星廣播電視法第44條規定，函請中天新聞台在20天內更正，否則將採取進一步法律行動，感謝社會大眾及各媒體對農產品產銷及價格關心，並請各界體諒農友種植農作物的辛苦，請勿再以不實內容誤導消費大眾，傷害農友感情，並呼籲全國消費大眾以實際行動，支持農民、支持農業，採購農民辛勤耕作、栽培的成果。

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