中天文旦烏龍報導 農糧署︰沒更正、絕對告

2019-03-16

陳姓柚農再道歉 稱2百萬斤是形容詞

〔記者簡惠茹、楊綿傑、楊金城／綜合報導〕中天政論節目《大政治大爆卦》，日前報導「文旦丟在水庫超過兩百萬噸（斤）」遭質疑散播假訊息，農委會已發函中天要求更正，當事人陳姓農民昨日再次道歉，稱是口誤。不過因假訊息持續發酵，農糧署長胡忠一表示，中天若不更正，絕對告。

中天推給民眾 NCC︰無法完全免責

NCC昨天已要求中天電視提出說明，中天代表說明，柚子二百萬噸、曾文水庫等內容，係現場民眾主動說，非電視台事先安排。但NCC認為，即使節目爭議內容來自受訪民眾，播出平台也無法完全免責，因新聞製播及評論為自律規範適用範圍，要求中天必須對農委會所提更正要求進行後續處理。

台南立委補選候選人謝龍介本月八日代表文旦農民和通路商簽約，當時中天《大政治大爆卦》報導，陳姓農民稱兩百萬噸文旦倒入曾文水庫，還說補助都沒領到，中天後來又更正為兩百萬斤。

胡忠一表示，言論自由要以事實為基礎，三月十三日已經發文給中天電視台，要求二十天內完成更正，否則會採取法律行動。

名嘴謝寒冰前晚跳出來力挺《大政治大爆卦》主播王又正，他在臉書寫道，當天他在現場目睹，農民陳大哥一開始口誤講成噸，後來改成斤，中天也跟著改了標題，兩百萬斤就是一三三三．三三噸，去年柚子產量大約七萬噸左右，倒進溪裡不可能嗎？

不過謝寒冰說法被打臉，農糧署指出，去年文旦總產量約七萬三千多公噸，麻豆文旦為一萬八千八百公噸，兩百萬斤是一千兩百噸。網友指出，假設柚農自己有一台三．五噸貨車，載去溪邊倒掉要三百多趟，有可能沒人發現？不用罰款？

當事人「陳大哥」陳姓柚農，昨天再度坦承口誤，也早已領到政府補助金。他說，不小心講錯話，願意向全國民眾道歉「說對不起」。

陳姓柚農昨天說：「很多文旦丟到曾文溪畔，不小心講丟到曾文水庫，這是我的錯誤，願意向全國民眾說對不起。」至於「兩百萬台斤文旦丟曾文溪」的「兩百萬斤」，他說這是形容詞，是形容丟棄的文旦數量很多。

200萬台斤文旦丟曾文溪說法掀波， 自稱是口誤的陳姓柚農昨道歉，但說2百萬斤是形容詞。（記者楊金城翻攝）

農委會反擊假新聞案例

中天政論節目《大政治大爆卦》，日前報導「文旦丟在水庫超過兩百萬噸（斤）」遭質疑散播假訊息，農糧署長胡忠一表示，中天若不更正，絕對告。 （取自臉書）

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