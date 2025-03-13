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    雨彈炸全台！下週轉乾冷 北部跌破10度

    未來降雨趨勢。（中央氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（中央氣象署提供）

    2025/03/13 18:36

    〔記者林志怡／台北報導〕今天受到鋒面影響，雨彈轟炸全台。中央氣象署指出，明天各地氣溫略微下降，各地仍有短暫陣雨或雷雨，但鋒面北移，中南部地區有機會出現降雨空檔，週日另一波鋒面通過，各地雨勢再度加劇，氣溫迅速下降，下週一入夜後北部、東北部低溫恐不到10度。

    中央氣象署預報員林定宜說明，台灣週日前持續受到鋒面影響，但明天到後天白天鋒面北移，各地天氣仍不穩定，仍有短暫陣雨或雷雨，但較大雨勢發生區域縮小到台灣北部、東北部、東部地區，中南部可能有降雨空檔，另外，中部以北地區有低雲或局部霧，行車民眾務必注意安全。

    林定宜說，鋒面通過後，各地氣溫略有降低，中部以北、東北部地區低溫約17到20度，其他地區約21到23度；白天氣溫方面，北部、東半部地區約24到27度，中南部仍可達到30度左右。

    週六晚起到週日期間有另一波鋒面通過台灣，各地再有短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸、西半部地區有局部較大雨勢發生機率；隨著鋒面後方的強烈大陸冷氣團南下，各地陸續轉冷，受到相對乾燥的空氣影響，週日起各地雨勢逐漸趨緩。

    林定宜進一步說明，下週一到週四期間，台灣持續受到強烈大陸冷氣團影響，週一晚間到週二清晨最寒冷，中部以北、東北部最低溫僅9到11度，其他地區約12到15度，接下來週二到週四有輻射冷卻影響，各地日夜溫差約10度，北部、東北部、中部地區白天氣溫可達20度，南部地區約25度。

    林定宜也提到，強烈大陸冷氣團影響期間，各地環境逐漸轉乾，週一各地多雲，僅東半部地區有短暫雨，下週二起各地進一步轉為多雲到晴的好天氣，僅花東地區有零星短暫雨，但這波強烈大陸冷氣團影響時間較長，預計週五後才會逐漸減弱。

    未來一週溫度趨勢。（中央氣象署提供）

    未來一週溫度趨勢。（中央氣象署提供）

    天氣提醒。（中央氣象署提供）

    天氣提醒。（中央氣象署提供）

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