原來鳳梨根本不用殺！「徒手吃鳳梨」影片吸千萬人觀看

2019-03-09 15:01

〔即時新聞/綜合報導〕鳳梨因為外皮較硬,一般人都會用刀子將外皮全部削去,然後再切塊食用。不過外國網友最近卻分享一招徒手吃鳳梨的方法,影片在5天內就吸引超過1200萬人次點閱。

外國網友「Lewis McCluskey」最近在推特分享一段影片,教導大家如何在沒有刀子的情況下徒手吃鳳梨。從影片中可見,其實吃鳳梨不需要將外皮全部拿掉再吃,只要用手從鳳梨頭一次剝去一小塊的外皮,就能順著表面將鳳梨果肉也一併往上拉起來,而且這樣拉出的果肉,剛好是一般人一口的大小。

這段影片在貼出5天就吸引超過1200萬人次點閱,許多網友看到都熱烈討論,「太狂了!」、「完全顛覆我的想像。」、「我都不知道能這樣吃!」、「我也要來試試看!」、「原來我們一直用錯方法吃鳳梨...」

相關影片請見:

Im sorry but what the actual fuck ???? pic.twitter.com/DYaDoGMe7i