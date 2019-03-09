原來鳳梨根本不用殺！「徒手吃鳳梨」影片吸千萬人觀看

2019-03-09 15:01

〔即時新聞／綜合報導〕鳳梨因為外皮較硬，一般人都會用刀子將外皮全部削去，然後再切塊食用。不過外國網友最近卻分享一招徒手吃鳳梨的方法，影片在5天內就吸引超過1200萬人次點閱。

外國網友「Lewis McCluskey」最近在推特分享一段影片，教導大家如何在沒有刀子的情況下徒手吃鳳梨。從影片中可見，其實吃鳳梨不需要將外皮全部拿掉再吃，只要用手從鳳梨頭一次剝去一小塊的外皮，就能順著表面將鳳梨果肉也一併往上拉起來，而且這樣拉出的果肉，剛好是一般人一口的大小。

這段影片在貼出5天就吸引超過1200萬人次點閱，許多網友看到都熱烈討論，「太狂了！」、「完全顛覆我的想像。」、「我都不知道能這樣吃！」、「我也要來試試看！」、「原來我們一直用錯方法吃鳳梨...」

相關影片請見：

Im sorry but what the actual fuck ???? pic.twitter.com/DYaDoGMe7i — lewis mccluskey （@lewismccluskey） 2019年3月4日

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