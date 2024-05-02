英國夏洛特公主9歲生日 肯辛頓宮公布紀念照「保證沒修圖」
2024/05/02 18:54
祝蘭蕙／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕英國王位第3順位繼承人夏洛特公主（Princess Charlotte）今（2）日迎來9歲生日，肯辛頓宮（Kensington Palace）在社群媒體上發布了一張公主的照片，作為紀念。而由於前陣子凱特王妃（Catherine，The Princess of Wales）的P圖風波鬧得沸沸揚揚，肯辛頓宮也強調，這張照片保證沒有經過修圖。
英國廣播公司（BBC）報導，夏洛特公主這張朝氣十足的相片，是由她的母親凱特王妃所拍攝。肯辛頓宮在發布照片時還對外強調，此張相片沒有經過修圖。
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肯辛頓宮為英國王儲威廉王子（Prince William）與凱特王妃的官邸名稱。
凱特王妃先前表示，夏洛特與他的哥哥喬治王子（Prince George）相比更為活潑，她更形容她的長女為「負責人」（the one in charge）。
夏洛特的幼弟路易王子（Prince Louis）在上週二（4月23日）度過6歲生日，當時肯辛頓宮也發布了一張路易的生日紀念相片，該張相片的掌鏡者同樣是凱特王妃。
Happy 9th Birthday, Princess Charlotte! ????— The Prince and Princess of Wales （@KensingtonRoyal） May 2, 2024
Thank you for all of the kind messages today.
???? The Princess of Wales pic.twitter.com/2DSDiuO93c