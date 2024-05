英國夏洛特公主9歲生日 肯辛頓宮公布紀念照「保證沒修圖」

2024/05/02 18:54

祝蘭蕙/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕英國王位第3順位繼承人夏洛特公主(Princess Charlotte)今(2)日迎來9歲生日,肯辛頓宮(Kensington Palace)在社群媒體上發布了一張公主的照片,作為紀念。而由於前陣子凱特王妃(Catherine,The Princess of Wales)的P圖風波鬧得沸沸揚揚,肯辛頓宮也強調,這張照片保證沒有經過修圖。

英國廣播公司(BBC)報導,夏洛特公主這張朝氣十足的相片,是由她的母親凱特王妃所拍攝。肯辛頓宮在發布照片時還對外強調,此張相片沒有經過修圖。

肯辛頓宮為英國王儲威廉王子(Prince William)與凱特王妃的官邸名稱。

凱特王妃先前表示,夏洛特與他的哥哥喬治王子(Prince George)相比更為活潑,她更形容她的長女為「負責人」(the one in charge)。

夏洛特的幼弟路易王子(Prince Louis)在上週二(4月23日)度過6歲生日,當時肯辛頓宮也發布了一張路易的生日紀念相片,該張相片的掌鏡者同樣是凱特王妃。

Happy 9th Birthday, Princess Charlotte! ????



Thank you for all of the kind messages today.



???? The Princess of Wales pic.twitter.com/2DSDiuO93c