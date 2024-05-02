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吃「戚風蛋糕」狂拉肚子！ 日本食品公司宣布回收5000份

位在日本滋賀縣食品公司「天平食品」今（2）宣布，自主回收旗下生產的5000份戚風蛋糕，因為有消費者反映，吃下他們生產的戚風蛋糕後，出現拉肚子、發現蛋糕裡面疑似出現黴菌等情況。（圖擷取自社群平台「X」）

位在日本滋賀縣食品公司「天平食品」今（2）宣布，自主回收旗下生產的5000份戚風蛋糕，因為有消費者反映，吃下他們生產的戚風蛋糕後，出現拉肚子、發現蛋糕裡面疑似出現黴菌等情況。（圖擷取自社群平台「X」）

2024/05/02 20:12

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕位在日本滋賀縣的食品公司「天平食品」（天平フーズ），近日收到消費者反映，吃下他們生產的戚風蛋糕後，出現拉肚子、蛋糕裡面疑似發現黴菌等情況。對此，天平食品今（2）日宣布，自主回收旗下生產的5000份戚風蛋糕，厚生勞動省也針對這起事件進行調查。

綜合日媒報導，根據天平食品的最新聲明，該公司上月在岡山縣倉敷市「永旺夢樂城」（AEON mall）舉辦促銷活動，但事後卻收到不少顧客反映，指出戚風蛋糕「有類似黴菌的東西」、「吃下去後拉肚子」等情況。對此，天平食品進行調查後，發現部分商品確實長出黴菌，且有效日期的標示方式，也不符合《食品衛生法》規範。

對此，天平食品宣布自主回收4月19日至22日，在永旺夢樂城售出的17種、5000份戚風蛋糕，如果有消費者當時以「貨到付款」方式購買，也建議盡速將商品退回。報導指出，目前日本厚生勞動省官方網站上，也顯示這次事件「有腹瀉的通報」，已派人前往調查這起事件細節。

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