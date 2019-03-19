鳳梨補助加工啟動 每公斤8元收購

2019-03-19

〔記者蔡宗勳、簡惠茹／綜合報導〕受暖冬影響，嘉義縣鳳梨提前近一個月上市，與高雄、屏東撞期，但糖酸比較低，價格低迷，甚至傳出每台斤只剩一元。嘉義鳳梨合作社及嘉義縣農會昨都強調，那是在田間就淘汰的不良品，不該拿來炒作，將嚴重衝擊市場行情、傷害農民。農委會主委陳吉仲昨強調加強外銷與行銷，並啟動補助加工機制，以每公斤八元無限量收購，全面拉抬上果市場行情。

農糧署邀嘉義縣各鳳梨相關合作社，參加昨天在大林億鑫合作社舉行的「鳳梨採收後處理」教育講習訓練，會中有人指出，因暖冬鳳梨產季提前，近日產地收購價依上、中、下果，一台斤分別僅五、三、一元。

謠傳嘉義鳳梨每斤剩一元

農糧署副署長蘇茂祥表示，經查高屏產地金鑽鳳梨每台斤約十一到十三元，台南產地價九到十元，嘉義產區價格較低，是因該區溫度較低，果酸不易代謝，口感較酸，但也沒有一台斤一元的事情。三月十七日拍賣平均價格為每台斤十一．五二元。

陳吉仲則由嘉義縣長翁章梁、立委陳明文等人陪同到大林鎮上林合作社與鳳梨農座談。陳吉仲說，為拉抬鳳梨產地價，將採補助加工、補助外銷與加強行銷，三管齊下。

農糧署統計，今年鳳梨外銷量已達一萬一一○八公噸，較去年同期三六五八公噸，增加二○三％；同時輔導加工業者以每公斤八元以上收購產製果汁、果乾等多元化產品，並鼓勵手搖飲料業者多加利用截切鳳梨，登記申請已有二三○六公噸。

翁章梁說，鳳梨收成上級品佔七成，如果因部分媒體誤導，炒作次級品價格，對整個消費市場會產生信心衝擊，經由每公斤補助八元去化次果，市場價格一定能回穩。陳吉仲估計清明節前就能賣到不錯價格。

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