投審會延審雙子星案 台北捷運局：中資、國安疑慮到底在哪裡？

2019-03-21 17:28

〔記者邱灝唐／台北報導〕雙子星案最優申請人港商南海團隊因涉及中資疑慮，引起各界關注，目前得等投審會審議才能進行下一步。台北市捷運工程局今也召開記者會，呼籲投審會盡快審議，說明所謂中資疑慮到底在哪裡？國安疑慮在哪裡？

局長張澤雄今日與雙子星開發案台北市政府招標總顧問、仲聯量行總經理趙正義聯袂出席記者會，呼籲投審會應盡快審議。

張澤雄表示，以投審會公布的時程，最複雜的案子頂多需要39日，但這件開發案至今已拖延56日，這不是他們所樂見的狀況，尤其這件開發案的受益者也不僅僅是台北市政府，交通部、台鐵和高鐵也有很大一塊土地，所以他相當不樂見時程一直推遲下去，呼籲投審會盡快審議，說明所謂中資疑慮到底在哪裡？國安疑慮在哪裡？

趙正義也說，他們除了檢視南海控股提送的資料也實地徵信，追查到第4、5層資金來源都沒發現中資，某媒體指出該公司有10點多％中資介入，但他們查證這是中國建設銀行的債權，並非股權，尤其南海控股算港資、適用外國人投資條例，況且就算是股權也未超過30％。

趙正義強調，僅僅2棟商業大樓為什麼會有國安問題，政府擁有超過60%的產權，下面的捷運車站又是由桃園捷運公司經營管理，所以未來經營方面將由市政府簽訂回租委託開發契約，怎麼會在大樓上掛五星旗。

面對媒體追問是否能保證非中資？趙正義表示，照他們目前掌握的資料如此，除非有其他的資料能佐證南海控股是中資；張澤雄則說，是否為中資得尊重投審會的審議。

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