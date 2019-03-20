雙子星因中資卡關 北市府：未限制南海控股展延次數

2019-03-20 18:10

捷運局：已同意延至4/10匯入資金

〔記者郭安家／台北報導〕香港南海控股主席于品海以647億元取得台北雙子星開發案最優申請人，但遲無法補件說明中資等疑慮，投審會3月排案難有進度。對此，負責招標的台北捷運局表示，南海原定3月4日要成立新專案公司匯入資金，已展延至4月10日，盼投審會下週能開會，如無法也盼加開臨時會；但捷運局坦言，未特別規定南海展延次數。

南海控股須透過台灣新專案公司、繳交19.4億元保證金，台北市政府才會與其簽約，而總投資額中80％港資、20％馬來西亞資金也須匯入該專案公司。捷運局主秘王偉說明，原本要求南海控股3月4日完成成立新專案公司，但經過捷運局評估，因不可歸咎於南海，對方也照投審會意見補件，所以同意展延至4月10日。

王偉強調，會尊重投審會權責，而投審會每個月第4週開審查會，現在看來下週將會開會，但投審會有9至10個機關協審，聽說目前回覆意見還未齊全，希望這幾天其他單位回覆後能開會；「萬一、萬一3月份無法開會，會再延至4月開會」，因此也盼期間加開臨時會討論，或許還會趕上4月10日新專案公司成立。

至於中央一直沒審，會繼續展延？王偉坦言，「對，因為不可歸咎於他（南海），這是公平程序」；至於展延次數是否有限制？王偉回應，沒有特別規定。但如此是否對第二順委廠商不公平？王偉回應，「沒有啊！他（南海）已經在申請，如果今天他還沒提出申請，當然就不行。」談到南海投資意願是否降低？王瑋則說，目前還沒有。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/