雙子星中資待釐清 北市府反被質疑因「兩岸一家親」開後門

2019-03-11 12:55

〔記者郭安家／台北報導〕香港南海控股主席于品海以647億元取得台北雙子星開發案最優申請人，待投審會釐清中資疑慮，台北市長柯文哲為此砲打中央。台北市議員苗博雅、經濟民主連線召集人賴中強今揭露，台北市政府也違反甄選作業流程，未依程序完成審定條件確認，疑開後門、改變遊戲規則，護航南海控股，「是不是因為紅頂商人、是不是因為兩岸一家親？」

根據「土地開發投資人須知」甄選作業流程，雙子星案目前階段是通知最優申請人審定條件，但台北捷運公司始終未執行的是，接續30日內完成審定條件確認，再由港資南海控股在台灣成立專案公司進行開發，最後30日內簽約。

賴中強說，最優申請人需30天內搞定所有事情，再跟市府簽約，如有正當理由，再由市府判斷，否則應廢標或由第二順位得標，但市府一直不發審定通知書，顯然要等投審會同意南海設立專案公司，但這是南海自己要解決事情，有中資、國安疑慮，自己就要排除，例如中國建設銀行是背後股東，那就將中資趕出去啊！

現場媒體詢問市府現在不會寄送審定條件通知書？台北捷運局主秘王偉坦言，現在主要等南海控股新專案公司成立，簽約兩個條件是保證金、新專案公司。他說，此案前後發過3次補充公告，其中去年6月15日提及審定條件，會視實際作業核定、參考投資人申請開發建議書、及評選委員會有沒有補足的地方，而下審定條件。

苗博雅立刻質疑，換言之，現在作業流程跟「土地開發投資人須知」相反，要先有新專案公司，才回過頭來審定條件；好比主辦單位將錄取通知書壓在後面不發，等錄取者報告文件準備好才發，對其他人來說遊戲規則改變，此案往後恐再被質疑。

苗博雅、賴中強也說，雙子星開發案規範的申請人資格也不一樣了，2006、2007、2009、2012年都寫「本國法人、外國法人」，但2018年就出現「大陸（中國）地區法人」，賴質疑為何轉彎？是因「兩岸一家親轉彎？是為南海、于品海、藍天護航量新訂做轉彎？」

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