民進黨總統初選鍋裡悶燒 支持者自律：出爐後全力支持

2019-03-18 18:03

〔記者陳鳳麗／南投報導〕前行政院長賴清德今天登記參加民進黨內總統初選，將與尋求連任的蔡英文進行君子之爭，綠營支持者多認為這是良性競爭，很多人在群組提醒，為台灣前途和總統勝選，初選結果出爐前要平穩、不討論不分裂，結果出爐後團結支持勝出者，這股理性和自律的氛圍，支持者都說「感覺很好」。

賣力輔選郭國文的賴清德，在立委補選結束後的上班日，前往民進黨中央黨部登記總統黨內初選，中午前綠營支持者多在LINE群組通報此訊息，支持者也多樂觀看待對蔡英文與賴清德的競爭，有支持者就說「覺得兩人參加黨內初選，是良性、健康，坦然又很正大光明！」。

面對去年5合1選舉綠營的慘敗，中國的強悍態度和野心，綠營支持者「鬱卒」和生氣了很久，立委補選終於一掃陰霾，為了怕綠營支持者分裂並互相攻許和傷害，綠營支持者今天已陸續在群組內呼籲大家要理性，初選期間若可以的話不要討論，因一討論就會有立場，立場不同容易會有攻許和傷害的字眼出現，便會有分裂。

支持者們也彼此提醒，只要初選結果出爐，就團結一致支持勝出者，這樣的提醒很快就獲得群組成員贊同。

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