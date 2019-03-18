登記黨內總統初選 賴清德：2020政局險峻 基層勸進承擔

2019-03-18 11:58

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨今（18）日起至週五（22日）進行總統大選黨內初選登記，除了總統蔡英文曾宣布競選連任，前行政院長賴清德今日突然宣布投入黨內初選，並在上午11點半到黨中央辦理登記。。

賴清德表示，民進黨去年九合一大敗，執政縣市從13席減為6席，他因此回到台南、深入基層投入立委輔選，雖勝選但民進黨仍艱辛。他強調，民進黨面對中國面對進逼，台灣處境險峻，「台灣要獨立自主，台灣不做第二個香港、不做第二個西藏」。

他也說，2020選舉至關重要，2020民進黨處境比2008還險峻，許多基層很焦慮擔心大選輸掉、立委席次減少，不只失去政權，台灣的主權和民主也會遭到空前挑戰，決定2020年勇於出面承擔參選。

賴清德登記初選要過三關，包括表件審查、資格審查及繳費，將繳500萬元費用，其中包括登記費400萬元，以及民調費用100萬元。賴清德登記時笑容滿面，媒體問是否會緊張，他則表示「還好」。

賴清德是民進黨第一位登記參選者，包括黨主席卓榮泰、黨秘書長羅文嘉都現身。總統蔡英文則是預計本週完成登記。

民進黨規劃，總統初選22日截止登記後，4月4日至9日間舉辦政見發表會；若有兩組人馬以上參加初選，4月10日即進行初選民調；4月17日中執會公告總統初選候選人提名名單。

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