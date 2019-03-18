黨內總統初選基層勸進 賴清德決定承擔責任登記參選

2019-03-18 10:29

〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨總統大選黨內初選，今天起開始辦理登記，前行政院長賴清德在基層的勸進下，決定承擔起責任，將於今天前往中央黨部登記。

親近賴清德的友人今天證實賴清德將投人黨內總統初選，該名友人透露，賴清德在決定投入總統初選前，曾詢問周遭友人及黨政人士的意見，基層極力勸進，認為明年總統大選，關係台灣未來何去何從，面對中國一再進逼，黨內必須由最強的人選出馬，否則一旦總統人選太弱，國會大選也將一片倒，因此勸進他遇到責任，必須勇於承擔。

該名人士分析，明年民進黨面對的總統大選，就像2016年國民黨當時的情況，如果沒有最強的人選出馬參選，民進黨人選恐會變成另一個「柱柱姐」，讓民進黨兵敗如山倒。

親近人士表示，最後，賴清德經過思考過後，也決定承擔起責任，決定今天就領表、登記，正式投入黨內總統初選。黨內人士強調，這次的決定，與這次台南立委補選勝選，並沒有關聯。

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