賴清德登記後首發聲 蔡英文：我也會在本週登記參選

2019-03-18 16:36

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨今天展開總統大選黨內初選登記，前行政院長賴清德今（18日）前往民進黨黨中央領表登記，挑戰總統蔡英文，引發各界震撼；針對黨內初選，蔡英文下午在臉書上表態：「我也會在本週登記參選，爭取黨內提名，競選連任總統。」

總統蔡英文今下午在臉書上回顧5年前的今天，學生衝進立法院大聲喊著「捍衛民主、退回服貿」，開啟了太陽花學運。蔡英文指出，學生們憂心台灣經濟過度傾中，憂心台灣主權受到傷害，也憂心台灣引以為傲的民主，面臨危機，當時學生們心中的憂慮，「也是我當時擔心的事情。」

蔡英文表示，這5年來，「我努力證明了一件事：雞蛋不必放在同一個籃子裡，開拓多元市場的努力，讓台灣經濟一樣可以走向世界，讓台灣的觀光客數量一再破紀錄，讓台灣的產品一樣可以賣到全世界。現在，我們已經有四個兆元產業」。

不過蔡英文認為有一件事沒有改變，就是中國併吞台灣的企圖，「不僅不變，甚至力道更強，毫不掩飾地把『一國兩制台灣方案』端上檯面。」她強調：「只要我當總統一天，一國兩制不會發生」。

儘管出現意見分歧，但蔡英文表示，她相信多數的朋友還是會肯定，她是「一個捍衛民主，守護主權，一步都沒有後退的總統」，同時也宣布，「我也會在本週登記參選，爭取黨內提名，競選連任總統。請大家和我走在一起，用行動告訴所有人，我們的國家正走在正確的道路上。」

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